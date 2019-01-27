Валерий Радаев посетил раненных на взрыве в Лысых Горах

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-27T13:39:13+03:00

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Сегодня, 27 января, глава региона Валерий Радаев посетил в саратовском ожоговом центре пострадавших на взрыве в кафе «Рандеву» в Лысых горах.

Главврач саратовского областного клинического центра комбустиологии Николай

Островский рассказал, что на месте происшествия был максимально задействован комплекс медпомощи. Это машины скорой помощи и санавиация.

Сюда перевезли 11 человек. Состоянии тяжести четверых пострадавших расценивалось как тяжелое, семерых — среднее. Одна пациенка получила 20% ожогов, другие по 10 % ожогов лица и кистей рук.

Медики немедленно оказали им помощь. Они советовались со специалистами из Москвы.

Главврач заверил Валерия Радаева, что все бригады усилены, в больнице есть все необходимое для лечения пострадавших. Человек, получивший 90% ожогов, не совместимых с жизнью, скончался.

Губернатор расспросил о том, как чувствуют себя все пациенты. В том числе, которые лечатся в Лысогорской районной больнице. Его проинформировали, что раненные находятся под постоянным наблюдением. Дети выписаны из больницы.

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Валерий Радаев поблагодарил спасателя Александра Горохова, водителя спецмашины. Он на момент пожара находился в помещении, помогал посетителям и сам получил ожоги.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается материальная помощь. По линии партии похороны будут проведены за счет властей.

Так, по линии партии «Единая Россия» семьям погибшего и пострадавших оказана материальная поддержка. Сегодня их их навестил председатель облдумы, секретарь реготделения Иван Кузьмин. По его словам, дополнительные выплаты сделают

депутаты партии «Единая Россия» от данного округа.