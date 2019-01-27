2019-01-27T14:04:56+03:00
Происшествия

Основная версия взрыва в Лысогорском кафе это разгерметизация газового баллона

Пострадавшие рассказывают, что слышали два хлопка
Тимур Гадеев
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Тот самый баллон. Фото ЧП-СаратовТот самый баллон. Фото ЧП-Саратов
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Взрыв в кафе «Рандеву» в Лысых Горах мог произойти из-за мгновенного выброса газа из отдельно стоящего баллона.

- По основной версии, взрыв, скорее всего, произошел из-за утечки газа в запасном баллоне, который стоял в стороне от кухонной плиты. Многие свидетели рассказывают, что перед пожаром они слышали два громких звука. Сначала хлопок, а потом уже взрыв и возгорание, – рассказали «КП-Саратов» осведомленные источники, близкие к правоохранительным органам.

Очевидно, что первый хлопок это и была разгерметизация и резкий выброс газа из отдельно стоящего баллона. А затем выброшенный газ воспламенился от той же кухонной плиты. В пользу этой версии также свидетельствует и то, что газовый баллон, который стоит в центре кухни, по сути цел и не похоже, что он взрывался, считает источник.

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