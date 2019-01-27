2019-01-27T13:04:41+03:00
Общество

В понедельник Саратов ожидает сильная метель

На улице будет тепло
Дарья Вострикова
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Завтра, 28 января, синоптики обещают саратовцам туман и снежную погоду.

- Ночью осадки будут небольшими, а днем местами будет сильный снег. Температура ночью поднимется до -10,а днем до -6 градусов, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 12 м/с.

Возможны затруднения в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев. Повышен риск возникновения ДТП.

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