В центре Саратова столкнулись КамАЗ со снегом и легковушка
ДТП произошло на перекрестке улиц Серова и Новоузенская
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Сегодня, 27 января, в центре Саратова, на перекрестке улиц Серова и Новоузенская произошло ДТП.
Там столкнулись КамАЗ, груженный снегом, и легковушка.
Как сообщают очевидцы, по улице Новоузенской текла вода. Из-за этого дорога покрылась льдом. Это могло спровоцировать аварию.
Кроме того, рядом с жертвами аварии застрял еще автобус. Теперь, по словам местных жителей, там перекрыты все полосы движения.
ДТП на Серова\Новоузенская.! другой источник