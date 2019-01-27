В центре Саратова столкнулись КамАЗ со снегом и легковушка

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-27T14:05:22+03:00

ДТП произошло на перекрестке улиц Серова и Новоузенская

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Сегодня, 27 января, в центре Саратова, на перекрестке улиц Серова и Новоузенская произошло ДТП.

Там столкнулись КамАЗ, груженный снегом, и легковушка.

Как сообщают очевидцы, по улице Новоузенской текла вода. Из-за этого дорога покрылась льдом. Это могло спровоцировать аварию.

Кроме того, рядом с жертвами аварии застрял еще автобус. Теперь, по словам местных жителей, там перекрыты все полосы движения.