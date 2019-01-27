Водитель иномарки погиб при столкновении с Lada Granta

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-27T12:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 января, на 104 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.

- По предварительным данным, 49-летний водитель Opel хотел обогнать автомобиль Lada Granta. Он не справился с управлением. Иномарку занесло, она столкнулась с легковушкой, и вылетела на встречную полосу, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

От удара мужчина скончался на месте. А 40-летний водитель отечественного авто получил незначительные ушибы.

На месте работали спасатели и дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.