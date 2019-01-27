Водитель иномарки погиб при столкновении с Lada Granta
Мужчина просто хотел обогнать машину
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Сегодня, 27 января, на 104 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.
- По предварительным данным, 49-летний водитель Opel хотел обогнать автомобиль Lada Granta. Он не справился с управлением. Иномарку занесло, она столкнулась с легковушкой, и вылетела на встречную полосу, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
От удара мужчина скончался на месте. А 40-летний водитель отечественного авто получил незначительные ушибы.
На месте работали спасатели и дорожная инспекция.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.