2019-01-27T12:40:22+03:00
Происшествия

Задержанная владелица кафе в Лысых Горах находится в камере ИВС в Саратове

Завтра будет принято решение об аресте подозреваемой
Тимур Гадеев
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Зал кафе изнутри после взрыва. Фото ЧП-СаратовЗал кафе изнутри после взрыва. Фото ЧП-Саратов
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Подозреваемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 46-летняя Мария Куприянова находится за решеткой изолятора временного содержания в Саратове.

- Вчера следователи допросили ее в Лысых Горах, а после задержания перевезли ИВС в Саратов - рассказал «КП- Саратов», – информированный источник.

- Хозяка заведения действительно задержана. Очевидно, что завтра будет принято решение о ее аресте как подозреваемой в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, – рассказали «КП- Саратов» в региональном следственном комитете.

Как мы уже сообщали, вчера скончался 60-летний мужчина, чей юбилей отмечали в кафе «Рандеву» во время взрыва. По состоянию на 12:00, 27 января, четверо пострадавших продолжают оставаться в тяжелом состоянии и находятся в областном центре комбустиологии, семеро граждан там же лежат с травмами средней тяжести. Двое детей (4 и 16-ти лет) с легкими ожогами находятся в ЦРБ Лысогорского района. Ожоги кожи у них не превышают 1-2%. А восемь граждан отправлены на амбулаторное лечение.

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