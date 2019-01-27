Задержанная владелица кафе в Лысых Горах находится в камере ИВС в Саратове
Подозреваемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 46-летняя Мария Куприянова находится за решеткой изолятора временного содержания в Саратове.
- Вчера следователи допросили ее в Лысых Горах, а после задержания перевезли ИВС в Саратов - рассказал «КП- Саратов», – информированный источник.
- Хозяка заведения действительно задержана. Очевидно, что завтра будет принято решение о ее аресте как подозреваемой в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, – рассказали «КП- Саратов» в региональном следственном комитете.
Как мы уже сообщали, вчера скончался 60-летний мужчина, чей юбилей отмечали в кафе «Рандеву» во время взрыва. По состоянию на 12:00, 27 января, четверо пострадавших продолжают оставаться в тяжелом состоянии и находятся в областном центре комбустиологии, семеро граждан там же лежат с травмами средней тяжести. Двое детей (4 и 16-ти лет) с легкими ожогами находятся в ЦРБ Лысогорского района. Ожоги кожи у них не превышают 1-2%. А восемь граждан отправлены на амбулаторное лечение.
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