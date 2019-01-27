2019-01-27T14:39:32+03:00
Происшествия

Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Лысых Горах

Еще семеро лежат с состоянием средней тяжести
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 января, по состоянию на 10 часов утра, четверо человек находятся в областном центре комбустиологии. Еще семь человек лежат там же, с травмами средней тяжести.

Как сообщает ГУ МЧС, двое маленьких жертв взрыва в кафе «Рандеву» в Лысых Горах находятся в центральной районной больнице. Они получили легкие ожоги.

Восемь пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

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