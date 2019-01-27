В Саратовской области пожарные тушили три горящих дома
Причина ЧП устанавливается
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Сегодня, 27 января, в Саратовской области горели три дома.
- Дом на улице Гоголя в Новоузенске шесть пожарных потушили за 1 час и 11 минут. Возгорание ликвидировали в 06:56, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании дома на улице Челюскинцев в Саратове поступил на пульт оперативного дежурного в 01:50. Четыре огнеборца усмирили стихию за 50 минут.
Еще одно возгорание произошло на Красноармейской улице в Духовницком районе. О нем стало известно в 20:12.
С огнем на площади 40 кв.м. восемь пожарных справились к 22:38.