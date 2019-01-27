2019-01-27T11:11:21+03:00
Происшествия

В Саратовской области пожарные тушили три горящих дома

Причина ЧП устанавливается
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 января, в Саратовской области горели три дома.

- Дом на улице Гоголя в Новоузенске шесть пожарных потушили за 1 час и 11 минут. Возгорание ликвидировали в 06:56, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании дома на улице Челюскинцев в Саратове поступил на пульт оперативного дежурного в 01:50. Четыре огнеборца усмирили стихию за 50 минут.

Еще одно возгорание произошло на Красноармейской улице в Духовницком районе. О нем стало известно в 20:12.

С огнем на площади 40 кв.м. восемь пожарных справились к 22:38.

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