В Саратовской области пожарные тушили три горящих дома

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-27T11:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 января, в Саратовской области горели три дома.

- Дом на улице Гоголя в Новоузенске шесть пожарных потушили за 1 час и 11 минут. Возгорание ликвидировали в 06:56, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании дома на улице Челюскинцев в Саратове поступил на пульт оперативного дежурного в 01:50. Четыре огнеборца усмирили стихию за 50 минут.

Еще одно возгорание произошло на Красноармейской улице в Духовницком районе. О нем стало известно в 20:12.

С огнем на площади 40 кв.м. восемь пожарных справились к 22:38.