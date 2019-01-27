2019-01-27T10:58:44+03:00
Общество

Улицы Саратова от снега чистят более 90 рабочих

Организовано восемь бригад муниципальной техники
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 января, основые магистрали Саратова от снега чистят более 90 человек и 120 единиц техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также привлеченные спецмашины.

- За прошедшие сутки рабочие вывезли 19,7 кубометров снега. На дороги высыпали 350 тонн песка и соли и полтонны реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Бригады работают по адресам: улица Муромская, Московская от Комсомольской улицы до Набережной Космонавтов, от улицы Горького в сторону Чапаева, улица Крымская от Ново-Астраханского ш. до Крымского проезда, Клочкова от 1-й Линии до Политехнической, пл. Ленина, Привокзальная площадь, Большая Горная от Астраханской до Железнодорожной.

Кроме того, сегодня уберут дороги на улицах Огородная, Лесопарковая, Орджоникидзе и Чернышевского.

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