2019-01-27T10:44:14+03:00
Общество

Панков: Жизнеобеспечение города Балаково в порядке

Коммунальщики оперативно провели ремонт на подстанции
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором отреагировал на ЧП в Балакове.

- Из-за аварии на подстанции Федеральной сетевой компании ночью отключилась подача электроэнергии на ТЭЦ в Балаково. Аварийные службы приступили к устранению аварии. В семь часов утра все было устранено. В разговоре с главой Балаковского района Соловьевым услышал, что никто не пострадал. Жизнеобеспечение города, подача электроэнергии, тепла идет в обычном режиме. ТЭЦ работает в заданных параметрах. Сложно представить, какие последствия могли быть в 20-градусный мороз без тепла. Службы города молодцы. Все контролируют и оперативно проводят ремонт, — написал депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Саратова: Учителя убирали снег на морозе не дольше часа
Министр здравоохранения рассказала о здоровье пострадавших в Лысых Горах
Валерий Радаев посетил раненных на взрыве в Лысых Горах
Основная версия взрыва в Лысогорском кафе это разгерметизация газового баллона
В понедельник Саратов ожидает сильная метель
В Саратове троллейбусы №15 встали из-за коммунальной аварии
В центре Саратова столкнулись КамАЗ со снегом и легковушка
Панков: Может, кому-то из чиновников голову отморозило
Водитель иномарки погиб при столкновении с Lada Granta
Задержанная владелица кафе в Лысых Горах находится в камере ИВС в Саратове
Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Лысых Горах
Задержана хозяйка кафе в Лысых горах, где прогремел взрыв
В Саратовской области пожарные тушили три горящих дома
Улицы Саратова от снега чистят более 90 рабочих
Жители Октябрьского района на весь день остались без воды
Более 20 тыс. балаковцев ночью остались без света и тепла
В Саратове все еще не ходят трамваи 10 маршрутов
В Саратовской области горело две бани
Житель Ершова едва не замерз по пути на работу
Николай Панков: Нельзя промолчать, когда пытаются исказить нашу историю
Сегодня в Саратове потеплеет