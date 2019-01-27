Панков: Жизнеобеспечение города Балаково в порядке

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-27T10:44:14+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором отреагировал на ЧП в Балакове.

- Из-за аварии на подстанции Федеральной сетевой компании ночью отключилась подача электроэнергии на ТЭЦ в Балаково. Аварийные службы приступили к устранению аварии. В семь часов утра все было устранено. В разговоре с главой Балаковского района Соловьевым услышал, что никто не пострадал. Жизнеобеспечение города, подача электроэнергии, тепла идет в обычном режиме. ТЭЦ работает в заданных параметрах. Сложно представить, какие последствия могли быть в 20-градусный мороз без тепла. Службы города молодцы. Все контролируют и оперативно проводят ремонт, — написал депутат.