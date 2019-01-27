Житель Ершова едва не замерз по пути на работу
Ему помогли спасатели
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Сегодня, 27 января, спасатели вызволили 29-летнего жителя Ершовского района из снежного плена.
- По предварительным данным, мужчина шел пешком на работу из поселка Прудовой в Ершов. На половине пути он выбился из сил. Виной этому были сильные морозы, отсутствие дороги и недостаточно теплая одежда. Осознав, что он может умереть, гражданин сообщил о своей ситуации в экстренные службы, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Прибывшие спасатели обнаружили его за полкилометра от трассы Ершов — Балаково.
Мужчина с признаками обморожения госпитализирован в Ершовскую районную больницу.