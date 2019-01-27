Житель Ершова едва не замерз по пути на работу

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-27T09:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 января, спасатели вызволили 29-летнего жителя Ершовского района из снежного плена.

- По предварительным данным, мужчина шел пешком на работу из поселка Прудовой в Ершов. На половине пути он выбился из сил. Виной этому были сильные морозы, отсутствие дороги и недостаточно теплая одежда. Осознав, что он может умереть, гражданин сообщил о своей ситуации в экстренные службы, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Прибывшие спасатели обнаружили его за полкилометра от трассы Ершов — Балаково.

Мужчина с признаками обморожения госпитализирован в Ершовскую районную больницу.