2019-01-27T09:34:27+03:00
Происшествия

Житель Ершова едва не замерз по пути на работу

Ему помогли спасатели
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 января, спасатели вызволили 29-летнего жителя Ершовского района из снежного плена.

- По предварительным данным, мужчина шел пешком на работу из поселка Прудовой в Ершов. На половине пути он выбился из сил. Виной этому были сильные морозы, отсутствие дороги и недостаточно теплая одежда. Осознав, что он может умереть, гражданин сообщил о своей ситуации в экстренные службы, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Прибывшие спасатели обнаружили его за полкилометра от трассы Ершов — Балаково.

Мужчина с признаками обморожения госпитализирован в Ершовскую районную больницу.

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