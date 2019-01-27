2019-01-27T12:04:11+03:00
Общество

Николай Панков: Нельзя промолчать, когда пытаются исказить нашу историю

Депутат Госдумы призвал германских журналистов не разделять народы, а объединять
Екатерина Семенова
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Сегодня, 27 января, в России отмечают День воинской славы. Раньше этот праздник назывался Днем снятия блокады Ленинграда. В честь этого сегодня на Дворцовой площади в Петербурге пройдет парад.

Это вызвало недовольство среди немецких СМИ. А именно издания Sueddeutsche Zeitung.

Его журналистка написала в своей статье, что годовщина снятия блокады в России стала неуместным торжеством. По ее мнению, властию власти отправляют на мероприятие солдат, вместо того, чтобы посочувствовать масштабной трагедии. Женщине не понравилось, что акцент при этом делается на «национальной гордости», а не на памяти.

Госдума призвала немецкие СМИ оставить праздник снятия блокады Ленинграда.

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Нельзя промолчать, когда пытаются исказить нашу историю, принизить подвиг советских граждан, отдавших жизнь на войне. Может, это делают от незнания фактов. Но от таких заявлений уже остается один шаг до героизации нацизма. Вот о чем надо помнить немецким журналистам, которым не нравятся наши почести в годовщину снятия блокады с Ленинграда. Германский народ тоже понес огромные потери по вине гитлеровского режима. И вы должны не разделять наши народы своими суждениями, а объединять, — заявил Панков.

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