На взрыве в Лысых Горах сильнее всего пострадал юбиляр

СЕГОДНЯ 21:27 2019-01-26T22:03:24+03:00

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Стали известны имена нескольких пострадавших при взрыве кафе в Лысых Горах Саратовской области.

Один из местных жителей, хорошо знавший пострадавших, рассказал «КП-Саратов», что ЧП произошло во время празднования юбилея Сергея Тихонова. Мужчине исполнилось 60 лет и его друзья собрались в кафе «Рандеву» на улице Мира, в районе сельхозтехникума.

- Сам Сергей пострадал сильно, кажется, его даже нельзя было никуда отправлять, — отметил наш источник. Ранее сообщалось, что шесть наиболее тяжело пострадавших отвезли в Саратовский ожоговый центр.

Кроме этого, пострадали местные жители Соколов, Татьяна Силаева, терапевт районной больницы, Николай Богатов и его сожительница.

- Еще пацаненок, четыре года, но его чуть-чуть цепануло, это внук Сергея. Вот Сергею больше всех досталось, а Богатов вспыхнул как свечка, но успел с себя все поскидывать, — рассказал собеседник.