По факту взрыва в Лысых Горах началась доследственная проверка

СЕГОДНЯ 21:11 2019-01-26T21:43:07+03:00

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На место происшествия в рабочий поселок Лысые горы выехала группа следователей регионального следственного комитета.

Как только стало известно о взрыве в кафе, в Лысые Горы выехали следователи из Саратова и соседних районов. Об основной версии говорить пока преждевременно, так как нет еще результатов осмотра места происшествия.

- По факту пожара в кафе районного поселка Лысые Горы следственными органами СКР по Саратовской области проводится проверка. Сейчас на месте происшествия работает группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, – сообщили «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В настоящее время выясняется точное количество пострадавших, а также степень их ранений. Ведется опрос свидетелей. Кроме того, в эти часы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.238 – Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности.

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