Николай Панков готов поднять вопрос о лечении пострадавших при взрыве в кафе в Москве

СЕГОДНЯ 20:54 2019-01-26T20:54:12+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов», посвященный ЧП в Лысых Горах.

- Считаю, главная задача теперь — сделать все для выздоровления пострадавших при бытовом взрыве газа в Лысых Горах. К сожалению, несколько человек в тяжелом состоянии. Уверен, что губернатор, областной минздрав не снимут вопрос с контроля. Если нужно, готов поднять вопрос о помощи в лечении в Москве. Скорейшего выздоровления взрослым и детям. Спасибо всем кто откликнулся на трагедию в кафе, — написал он.