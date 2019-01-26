Пять пострадавших на взрыве в лысогорском кафе отправлены в Саратов

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-26T19:50:34+03:00

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Появилась уточненная информация о пострадавших при взрыве газа в кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области.

Как сообщила «КП-Саратов» главный врач Лысогорской районной больницы Людмила Ситенкова, в настоящее время шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пятеро пострадавших госпитализированы в Саратов. Еще одна группа больных готовится к отправке. Всем больным оказывается квалифицированная помощь.

Напомним, взрыв прогремел в кафе «Рандеву» на улице Мира. По предварительной версии, взорвался газовый баллон на кухне.