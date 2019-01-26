Панков: Взрыв газа в кафе говорит о слабой ответственности собственников

СЕГОДНЯ 18:50 2019-01-26T18:50:11+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков отреагирован на ЧП в Саратовской области. В поселке Лысые Горы прогремел взрыв газового баллона. Пострадали 35 человек.

- Технический взрыв газа в Лысых Горах говорит о слабой ответственности собственников кафе. Быстрое и оперативное вмешательство властей помогло вовремя оказать помощь жителям. Из 35 участников дня рождения всего 6 требуется врачебное внимание. По поручению губернатора на месте работают зампред правительства и министр здравоохранения области. Всем по необходимости оказана помощь. Уверен, что и к частным, даже придорожным кафе должны предъявляться требования, как и большим предприятиям. Убедительная просьба: ложную информацию и небылицы не вбрасывать, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов»