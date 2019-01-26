2019-01-26T17:30:46+03:00
Общество

В Саратове прохожие вытолкали забуксовавшую машину инкассаторов [видео]

Пользователи соцсети обсуждают выложенный видеоролик
Тимур Гадеев
Поделиться:

В Саратове выталкивают инкассаторскую Газель.

Изменить размер текста:

Сегодня 26 января в Саратове, по свидетельству очевидцев четверо прохожих вручную вытолкали по заснеженной дороге бронированный автомобиль инкассации, предположительно с деньгами. Свидетели этого происшествия выложили видеоролик об этом в социальную сеть ВКонтакте. В форуме группы «Саратов онлайн» тут же появились сотни комментариев.

- Не правильно, что они инкассаторов толкают, надо было сначала деньги по карманам разгрузить, а потом толкать. Машина то легче станет, соответственно и выталкивать её будет проще, – предложил пользователь Руслан.

- Это наверное угон или ограбление, – предположила одна из пользователей Татьяна.

Уже сейчас видеоролик с буксировкой инкассаторской машины набрал более 23 000 просмотров.

В Саратове выталкивают инкассаторскую Газель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять пострадавших на взрыве в лысогорском кафе отправлены в Саратов
Панков: Взрыв газа в кафе говорит о слабой ответственности собственников
На место взрыва в Лысых Горах выехали зампред и министр здравоохранения
Среди пострадавших при взрыве газа в кафе в Лысых Горах трое детей
В Саратовской области произошел взрыв в кафе
Под Саратовом водитель пытался дать инспектору ДПС взятку
Саратовские Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия
В Саратове пройдет первенство области по акробатике
В Саратове тушили жилой дом
В Базарном Карабулаке рецидивист вскрыл три магазина
На Саратовской конференции ЕР Николай Панков наградил первичные отделения партии
Занятия в школе «Аврора» в Саратове могут начаться в первых числах февраля
В Калининске автомобиль Chevrolet Niva врезался в грузовую Газель