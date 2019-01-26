В Саратове прохожие вытолкали забуксовавшую машину инкассаторов [видео]

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-26T17:30:46+03:00

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Сегодня 26 января в Саратове, по свидетельству очевидцев четверо прохожих вручную вытолкали по заснеженной дороге бронированный автомобиль инкассации, предположительно с деньгами. Свидетели этого происшествия выложили видеоролик об этом в социальную сеть ВКонтакте. В форуме группы «Саратов онлайн» тут же появились сотни комментариев.

- Не правильно, что они инкассаторов толкают, надо было сначала деньги по карманам разгрузить, а потом толкать. Машина то легче станет, соответственно и выталкивать её будет проще, – предложил пользователь Руслан.

- Это наверное угон или ограбление, – предположила одна из пользователей Татьяна.

Уже сейчас видеоролик с буксировкой инкассаторской машины набрал более 23 000 просмотров.