В Саратове прохожие вытолкали забуксовавшую машину инкассаторов [видео]
В Саратове выталкивают инкассаторскую Газель.
Сегодня 26 января в Саратове, по свидетельству очевидцев четверо прохожих вручную вытолкали по заснеженной дороге бронированный автомобиль инкассации, предположительно с деньгами. Свидетели этого происшествия выложили видеоролик об этом в социальную сеть ВКонтакте. В форуме группы «Саратов онлайн» тут же появились сотни комментариев.
- Не правильно, что они инкассаторов толкают, надо было сначала деньги по карманам разгрузить, а потом толкать. Машина то легче станет, соответственно и выталкивать её будет проще, – предложил пользователь Руслан.
- Это наверное угон или ограбление, – предположила одна из пользователей Татьяна.
Уже сейчас видеоролик с буксировкой инкассаторской машины набрал более 23 000 просмотров.
В Саратове выталкивают инкассаторскую Газель.