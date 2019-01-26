2019-01-26T16:29:34+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель пытался дать инспектору ДПС взятку

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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На Саратовского водителя, который пытался дать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей возбуждено уголовное дело.

- Вчера 25 января, на Вольском тракте, инспектор ДПС остановил 49-летнего водителя автомобиля Lada Priora за перевозку несовершеннолетнего без удерживающего устройства. За не составление протокола, нарушитель пытался дать полицейскому взятку в размере 500 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту подкупа сотрудника ГИБДД при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное дело.

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