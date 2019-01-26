2019-01-26T16:11:52+03:00
Происшествия

Саратовские Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия

У 18-летнего подростка изъяли самодельный револьвер и патроны
Тимур Гадеев
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Вчера в Балаково задержали 18-летнего подростка с самодельным пистолетом и боеприпасами.

- Вчера вечером 25 января, во время патрулирования улиц, наряд вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного молодого человека, который все время оглядывался, а при приближении автомобиля Росгвардии - ускорил ход, – рассказали «КП-Саратов» Саратовские росгвардейцы.

Во время осмотра у молодого человека был найден самодельный револьвер, переделанный из сигнального пистолета и 5 самодельных патронов к нему. В ходе экспертизы выяснилось, что пистолет пригоден к стрельбе.

Сначала объяснить происхождения оружия подросток отказался, но позже рассказал, что переделал пистолет самостоятельно в гараже. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.

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