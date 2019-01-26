2019-01-26T15:45:05+03:00
Спорт

В Саратове пройдет первенство области по акробатике

В соревнованиях примут участие 150 спортсменов
Тимур Гадеев
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Завтра 27 января во Дворце спорта состоится Первенство Саратовской области по спортивной акробатике.

- В соревнованиях примут участие 150 лучших акробатов региона. Главным судьей состязаний назначена - Заслуженный тренер России, тренер по спортивной акробатике ГБУСО «Спортивная школа «Надежда Губернии» Галина Ефимова, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Торжественная церемония открытия соревнований начнется в 11:00.

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