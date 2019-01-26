В Базарном Карабулаке рецидивист вскрыл три магазина

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-26T15:22:43+03:00

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В Базарном Карабулаке раскрыли три взлома и кражи в продуктовых магазинах.

- Согласно заявлению от первой потерпевшей, в ночь с 21 на 22 января, неизвестные отжали металлическую дверь и похитили из кассы 67 000 рублей. По второму заявлению в тот же же день похитители вскрыли еще один магазин, раскидали вещи, но ничего не украли. И согласно третьему заявления 3 января этого года подозреваемый украл из другого магазина 10 000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных мероприятий, подозреваемого обнаружили среди уже арестованных, но за другое преступление. Им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Арестованный дал признательные показания по всем трем эпизодам. Похищенное истратил на собственные нужды. По факту краж возбуждены уголовные дела.