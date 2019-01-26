2019-01-26T14:43:10+03:00
Общество

На Саратовской конференции ЕР Николай Панков наградил первичные отделения партии

Победителям вручили грамоты и денежные премии
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Как мы уже сообщали, сегодня в Историческом парке «Россия моя история» прошла конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Кроме 200 делегатов в конференции участвовали губернатор области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, сенатор Людмила Бокова, депутаты областной и городской дум и другие. Вел конференцию вновь переизбранный секретарь реготделения партии, спикер облдумы Иван Кузьмин.

Перед завершением конференции заместитель фракции Единая Россия в Госдуме, депутат Николай Панков вручил грамоты и денежные премии лучшим первичным отделениям Единой России в Саратовской области. За третье место председатель отделения получила 20 тысяч рублей, за второе - 30 и за первое 40 тысяч рублей.

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