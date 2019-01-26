Занятия в школе «Аврора» в Саратове могут начаться в первых числах февраля

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-26T14:20:57+03:00

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Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталья Леонтьева рассказала о скором открытии школы «Аврора» в поселке Солнечный-2.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», госпожа Леонтьева сегодня приняла участие в первом родительском собрании школы. Вместе с другими представителями власти она осмотрела будущее учебное заведение.

- На самом деле мы все вместе с родителями с нетерпением ждем открытия. В микрорайоне много детей, которые хотят пойти учиться. Тут большие уютные кабинеты, просторные холлы, современное оборудование. Сейчас на родительском собрании была дана общая информация, а теперь родители могут получить индивидуальные консультации, — рассказала Наталья Леонтьева.

Она подчеркнула, что процесс лицензирования идет в плановом порядке. Основные мероприятия уже выполнены: получены все правообладающие документы на земельный участок, выдано заключение Роспотребнадзора.

- Мы в понедельник ожидаем заключение Госпожнадзора. Все документы им сдали на прошлой неделе остались технические вопросы, чтобы его подготовить, — отметила она.

По ее словам, в начале февраля уже могут начаться занятия в «Авроре».

Также она опровергла информацию о якобы превышении токсичных веществ в школе.

- За это можно не переживать. Для того, чтобы провести процесс лицензирования, мы приглашали Роспотребнадзор. Специалисты провели все исследования: от микробиологии воды, заканчивая состоянием воздуха, состоянием радиологического фона. На сегодняшний день вопросов нет. Были вопросы, которые решались простым проветриванием, — рассказала Наталья Леонтьева.