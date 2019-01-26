В Калининске автомобиль Chevrolet Niva врезался в грузовую Газель
Водитель легковушки госпитализирован
Изменить размер текста:
Вчера в центре Калининска, автомобиль Chevrolet Niva во время обгона вылетел на встречку и врезался в грузовик.
- Вчера в Калининске, на улице Коммунистическая, 63-летний водитель Chevrolet Niva при обгоне автомобиля вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовую Газель, – рассказали «КП-Саратов»в ГИБДД региона.
В результате столкновения водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован.