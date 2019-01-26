Рецидивист обокрал саратовскую гостиницу

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-26T14:00:14+03:00

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Полицейские обнаружили подозреваемого в краже из гостиницы среди уже арестованных.

- Согласно заявлению потерпевшей, 02 января этого года, неизвестные похитили из помещения гостиницы на улице Чернышевского дамскую сумочку с двумя банковскими картами. Позже, с одной из них было снято 3362 рубля, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Вчера 25 января, подозреваемого, ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину обнаружили в качестве арестованного за другое преступление. Арестованный дал признательные показания. Деньги потратил на свои нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело.