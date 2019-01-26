Иван Кузьмин выступил с критикой однопартийцев

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-26T15:34:41+03:00

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На конференции реготделения ЕР, которая проходит сегодня в Саратове, его секретарь, спикер облдумы Иван Кузьмин выступил с критикой работы местных отделений партии.

По его словам, со стороны местных органов партии мало внимания уделяется проектам ремонта дворов и спортзалов. Ведется слабая работа первичных организаций партии с населением.

По словам спикера облдумы, вовлечение людей должно быть на всех этапах проектов партии, а не только в начале, когда перерезают ленточки. За каждым объектом будут закреплены члены партии, которые должны вести контроль и вовлекать в работу население. Что касается объектов по федеральным проектам, то за ними будут закреплены депутаты облдумы, которые станут нести персональную ответственность за их реализацию.

Кузьмин отметил отрицательные примеры работы партийцев.

- Где были местные члены партии и депутаты от Шихан и Светлого, когда там выселяли на улицу женщин с детьми? Не бить по хвостам надо, а срабатывать на опережение. Кроме этого, партийцы должны быть этическим примером для населения. С горячим сердцем, холодной головой, чистыми руками и партийной совестью, – заявил секретарь реготделения "Единой России" Иван Кузьмин.

После этого партийцы проголосовали, в соответствии с уставом, за прекращение полномочий секретаря реготделения. На этот пост партийцы вновь рекомендовали кандидатуру Ивана Кузьмина. Вторым кандидатом выдвинули Наталью Воронину из ЗАТО Светлый.

По итогам голосования секретарем реготделения был вновь переизбран спикер облдумы Иван Кузьмин. За него проголосовало подавляющее число делегатов конференции - более 170. За Наталью Воронину было отдано 13 голосов. Вслед за этим был переизбран политсовет и президиум политсовета.