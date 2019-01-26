2019-01-26T13:41:38+03:00
Происшествия

На границе Саратовской области с Казахстаном перевернулась Toyota Voxy

Водитель и пассажирка получили травмы
Тимур Гадеев
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На автодороге "Сызрань - Саратов - Волгоград - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан» вылетел с трассы и перевернулся автомобиль Toyota Voxy.

Вчера 25 января, в Озинском районе, 31-летний водитель автомобиля Toyota Voxy, в пути следования не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажирка были травмированы. После оказания им медицинской помощи, пострадавшие от госпитализации отказались.

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