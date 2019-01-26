2019-01-26T14:22:51+03:00
Общество

Валерий Радаев выступил перед однопартийцами на конференции ЕР в Саратове

Глава региона призвал население и власть объединиться
Тимур Гадеев
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На проходящей сегодня в Саратове конференции Единой России выступил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Глава региона рассказал в частности, что в прошедшем году в области был сделан хороший задел для старта национальных проектов.

- Только в соцсфере – это более сорока объектов. Огромную поддержку региону оказывает Вячеслав Викторович Володин. Все вы знаете об инициированных им проектах, каждый из которых стал практическим ответом на запросы жителей. Последний пример – программа развития отдаленных территорий, куда вошли 7 районов области. Кроме того нам очень важно создавать и поддерживать позитивную повестку. В том числе - за счет таких имиджевых мероприятий 2019-го года, как Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту и Саратовский экономический форум. Большие перспективы мы связываем с открытием 1 сентября современного нового аэропорта, что придаст новый импульс для развития малого и среднего бизнеса, – подчеркнул губернатор.

По словам Валерия Радаева, гражданская активность населения и высокий запрос общества на справедливость заставляют власть ежедневно доказывать свою эффективность. Поэтому необходимо совместно с населением действовать на опережение, не допуская перерастания точечных проблем в системные. Во многом это касается сегодняшней ситуации с уборкой снега, подытожил глава области.

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