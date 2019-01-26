В Волжском районе водителя грузовика осудят за взятку сотруднику ГИБДД
Возбуждено уголовное дело
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Вчера 25 января за дачу взятки инспектору ДПС на водителя грузовика возбуждено уголовное дело
- Вчера утром, инспектор ДПС находился на маршруте патрулирования, на улице Большая Горная он остановил грузовую Газель за нарушение правил. Чтобы избежать составления протокола нарушитель пытался вручить сотруднику ГИБДД взятку в размере 500 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту дачи взятки инспектору ГИБДД, при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное дело.