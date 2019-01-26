Николай Панков: Жду, что партия правильно расставит акценты по дальнейшей работе

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-26T14:20:22+03:00

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Участвуя в очередной Конференции Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» выразил мнение, что партии необходимо активней бороться с кумовством и коррупцией и защищать права людей.

«Началась конференция реготделения «Единой России». Поздравили с юбилеем мэра Михаила Исаева, зачитали поздравление от Председателя Партии Дмитрия Медведева. Мэр попросил отпустить его на уборку снега в городе. Конференция изберет новый региональный Политсовет и его Президиум, который станет главным руководящим коллегиальным органом реготделения.

Жду, что партия правильно расставит акценты по дальнейшей работе. Думаю, негативные проявления, допускаемые ранее, будут исключены. Это и равнодушие, и кумовство. Нужна открытая позиция по защите наших граждан и борьба с коррупцией. Уверен, без выводов и работы над ошибками будет тяжело дальше вовлекать население в свои ряды», - пишет Николай Панков.