Для запуска новой школы «Аврора» оформляются последние документы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-26T11:24:38+03:00

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Как мы уже сообщали, сегодня 26 января, в саратовской школе «Аврора» в поселке Солнечный-2 проходит общее родительское собрание. Основная повестка дня - запуск образовательного процесса уже нынешней зимой для учеников начальной школы.

- Сейчас уже оформлен вправо бессрочного пользования земельный участок под школой «Аврора», готовится лицензия. 22 января этого года получено положительное заключение Роспотребнадзора. Оформляются документы для заключения Госпожнадзора. Далее будем отделять «Аврору» от школы № 51, пока же новая школа считается вторым корпусом школы №51, – рассказала «КП-Саратов» Светлана Паршина, директор школы «Аврора».

Фото: Екатерина Семенова

После оформления всех документов будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя «Аврора». И наконец, начнутся первые занятия для детей начальной школы.