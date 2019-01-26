Мэр Саратова отпросился с конференции ЕР, чтобы убирать снег

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-26T10:52:02+03:00

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Сегодня 26 января, в Историческом парке "Россия моя история" открылась конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Кроме 200 делегатов на конференции присутствуют губернатор области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, сенатор Людмила Бокова, депутаты областной и городской дум и другие. Ведёт конференцию спикер облдумы Иван Кузьмин.

Началось заседание с того, что Кузьмин зачитал письмо от премьер министра РФ Дмитрия Медведева, который поздравил с 45-летием мэра Саратова Михаила Исаева. После вручения цветов Иван Кузьмин заявил, что самый острый вопрос сегодняшнего дня - уборка снега. И мэр Саратова тут же попросил отпустить его с конференции, чтобы продолжить уборку снега. Под аплодисменты зала Исаев покинул заседание.