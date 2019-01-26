В Саратове за кражу в супермаркете задержали двух подростков

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-26T10:36:56+03:00

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Полицейские Ленинского района задержали за кражу в супермаркете 18-летнего ранее судимого подростка и его несовершеннолетнего соучастника.

- Согласно заявлению потерпевшего работника супермаркета, 9 января 2019 года неизвестные похитили со стеллажа магазина акустическую колонку. По прибытию на место происшествия сотрудники ППС задержали 18-летнего подозреваемого, который ранее привлекался за неправомерное завладение автомобилем, а вчера был задержан и его 16-летний соучастник, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.