В Саратовской области задержали виновника смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-26T09:31:18+03:00

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Вчера 25 января, полицейские задержали предпологаемого виновника вчерашнего ДТП под Ершовым. Как мы уже писали, вчера утром на 135 километре трассы Саратов — Озинки в Федоровском районе столкнулись Daewoo Nexia и Lexus RX300. От удара 31-летний водитель Daewoo скончался на месте, его 27-летнюю пассажирку медики госпитализировали.

По предварительным данным, сразу после аварии водитель и пассажиры Lexus пересели в следовавший за ними минивэн и уехали в направлении Ершова, предположительно, на границу с Казахстаном.

- Через несколько часов подозреваемый виновник ДТП был задержан полицией – рассказали «КП-Саратов» в региональной госавтоинспекции.

По одной из версий автомобиль Lexus RX300 находился в угоне. Ее водитель после аварии пытался сбежать в Казахстан. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.