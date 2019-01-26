В Саратове три легковушки вытащили из обочины фуру [видео]

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-26T08:55:52+03:00

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Сегодня ночью 26 января, в Саратове, три легковых автомобиля – ВАЗ 2109, ВАЗ 2107 и Toyota - пикап вытащили из обочины фуру.

Пользователь соцсети ВКонтакте выложил в группе «Саратов онлайн» видео момента буксировки. Саратовцы тут же включились в активное обсуждение ролика.

- Однажды лебедь рак и щука, – высказался Андрей Кондрашов.

- Бредовое трио, – заявил Андрей Старшов,

- Красавцы одной пробкой меньше стало!!!, – похвалил Олег Гайдаренко.

К сегодняшнему утру видеоролик уже набрал свыше 20 000 просмотров. Обсуждение и споры вокруг поступка автомобилистов продолжаются.