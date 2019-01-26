В автокатастрофе в Вольском районе погибла женщина и 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-26T08:27:00+03:00

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Сегодня ночью на Волгоградской трассе, в Вольском районе произошла смертельная катастрофа.

- В 00:15 минут, на 157 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, 34-летняя водитель женщина управляя автомобилем Renault Scenik не справилась с управлением на заснеженной дороге и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota Hilux под управлением 54-летнего мужчины, – сообщили «КП-Саратов» в региональной госавтоинспекции.

В результате аварии 8-летняя пассажирка Renault Scenik и водитель женщина скончались на месте ДТП, еще одна 48-летняя женщина с различными травмами госпитализирована. Водитель Toyota также был ранен, но от госпитализации отказался.