2019-01-26T07:54:47+03:00
Общество

В Саратове снегопад прекратится

Температура воздуха понизится до -18 градусов
Тимур Гадеев
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Снегопада в Саратове сегодня не будет. Ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер восточный, 3 метра в секунду.

- Утром 26 января, температура воздуха в Саратове понизится до - 17,8 градусов, днем до -16 градусов, вечером до -18 градусов, – рассказали «КП-Саратов» в областном гидрометцентре.

Влажность составит 80 процентов, давление 758 миллиметров ртутного столба.

Как отмечают метеорологи, сейчас в Саратове наблюдаются самые высокие сугробы на Европейской территории. Сравнится с нашим регионом Поволжья может, разве что, Республика Коми.

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