2019-01-25T23:26:21+03:00
Общество

Эпицентр снегопадов в Поволжье пришёлся на Саратовскую область

Губернатор региона назвал проблему работы общественного транспорта как первостепенную
Тимур Гадеев
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Вчера 25 января, глава области Валерий Радаев провел совещание по проблемам, возникшим в регионе в связи со стихийным снегопадом. На экстренное собрание были вызваны вице-губернатор Игорь Пивоваров, зампред Правительства Роман Бусаргин, министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков, а также глава города Михаил Исаев.

- Эпицентр снегопадов в Поволжье пришёлся на Саратовскую область, – заявил на совещании Роман Бусаргин. - Высота снежного покрова в Краснокутском районе уже достигла 1 метра. Сейчас федеральные трассы открыты, связь действует со всеми муниципалитетами. Все населенные пункты обеспечены товарами и продуктами первой необходимости.

О ходе очистки улиц Саратова от снега рассказал и глава города Михаил Исаев.

- Работы по уборке трамвайных путей велись весь день 25 января и продолжатся в ночь на 26 января. К утру мы планируем обеспечить движение электротранспорта, – обнадежил Михаил Исаев.

Также мэр города сообщил, что на уборку улиц и дворов Саратова от снега вышли 4 200 человек, задействовано 340 единиц спецтехники, а 27 января в Саратове объявлен субботник.

- Работа общественного транспорта должна быть постоянно в центре вашего внимания. Необходимо, чтобы техника на расчистке улиц работала круглосуточно. Учитывая интенсивные осадки, нельзя терять времени, – подытожил Губернатор.

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