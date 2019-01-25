2019-01-25T22:12:05+03:00
Общество

В Саратовской администрации прошло вечернее совещание по очистке улиц и дворов от снега

Ночью в уборке дорог областного центра будет задействовано 17 звеньев и 300 спецмашин
Тимур Гадеев
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Вечером 25 января в администрации города прошло заседание оперативного штаба по уборке города.

Совещание с участием глав администраций города, руководителей профильных структурных и подведомственных учреждений, представителей администраций районов и руководителей рабочих звеньев по уборке снега возглавил мэр города Михаил Исаев.

- Главным вопросом обсуждения стало возобновление нормальной работы общественного транспорта. По сообщению директора «Саратовгорэлектротранспорта» Роберта Винькова, сейчас идет очистка путей трамвайного маршрута № 3. К утру 26 января он возобновит движение. На участке от улицы Осипова до Медико-биологического колледжа уже работает погрузчик, который освобождает пути для трамвая №11. На кольце трамвая № 9 идет расчистка наледи с помощью бульдозера и экскаватора, а также от улицы Усиевича в сторону центра Саратова. После 20:00 уже началась расчистка трамвайных путей на этом участке в сторону Заводского района, – рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Кроме того, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мышев отчитался, что за 25 января было расчищено 567 дворов. В работе участвовали 94 единицы снегоуборочной техники.

В ночь с 25 на 26 января будет организована работа 17 звеньев. Которые должны будут расчистить к утру заснеженные трамвайные пути. Всего в уборке снега будет задействовано порядка 300 единиц спецтехники, в том числе предоставленной организациями и предприятиями города.

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