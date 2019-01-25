Саратовцев приглашают на массовые катания на коньках

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-25T19:26:23+03:00

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В министерстве спорта пригласили саратовцев на массовые катания.

- В предстоящие выходные 26-27 января, cаратовцы смогут покататься в ФОК «Кристаллик» на улице Тархова, 42. В субботу 26 января с 14:45 до 17:15 часов, в воскресенье 27 января с 16:30 до 19:00. Телефон для справок: 610-622.

Каток будет работать в ЛДС «Кристалл» на улице Чернышевского, 63 в воскресенье с 15:30 до 18:30 часов. Телефон для справок: 29-30-43.

В ФОК «Заводской», на улице Ново-Астраханское шоссе, 56/1 можно будет покататься в субботу, 26 января с 17:45 до 20:15 часов и в воскресенье 27 января с 16:30 до 19:00. Телефон для справок: 24-36-09.

К услугам горожан в пунктах проката более 400 пар коньков. Стоимость проката можно уточнить по указанным телефонам.