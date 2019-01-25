2019-01-25T19:26:23+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на массовые катания на коньках

Все катания пройдут на крытых площадках
Тимур Гадеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В министерстве спорта пригласили саратовцев на массовые катания.

- В предстоящие выходные 26-27 января, cаратовцы смогут покататься в ФОК «Кристаллик» на улице Тархова, 42. В субботу 26 января с 14:45 до 17:15 часов, в воскресенье 27 января с 16:30 до 19:00. Телефон для справок: 610-622.

Каток будет работать в ЛДС «Кристалл» на улице Чернышевского, 63 в воскресенье с 15:30 до 18:30 часов. Телефон для справок: 29-30-43.

В ФОК «Заводской», на улице Ново-Астраханское шоссе, 56/1 можно будет покататься в субботу, 26 января с 17:45 до 20:15 часов и в воскресенье 27 января с 16:30 до 19:00. Телефон для справок: 24-36-09.

К услугам горожан в пунктах проката более 400 пар коньков. Стоимость проката можно уточнить по указанным телефонам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты
В Саратове весь центр стоит в заторах
В ДТП в Вольске женщина получила травмы
Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта
Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы
В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести
В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве
В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину
Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы
Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове
Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга
В СГЮА отпраздновали Татьянин день
Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих
Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов
Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов
В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка
В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор
В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева