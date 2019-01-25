2019-01-25T17:53:02+03:00
Происшествия

В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты

Подсудимый не успел продать ни одного поддельного билета
Тимур Гадеев
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Саратовский суд вынес приговор 22-летнему студенту за хранение у себя дома, с целью дальнейшей продажи поддельных банковских билетов Центробанка России.

- Установлено, что с 01 апреля по 19 мая 2018 года, подсудимый через сеть интернет приобрел у неустановленного лица 10 заведомо поддельных банковских билетов Центробанка России, достоинством 5 000 рублей. Билеты он покупал для дальнейшего сбыта на собственные деньги по более низкой цене. Продать ценные бумаги подсудимый не успел, так как его вычислили полицейские, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Приговором городского суда, за хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России студента приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

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