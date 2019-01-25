В Саратове весь центр стоит в заторах

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-25T17:43:01+03:00

В маршрутку поместился 51 человек

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В Саратове в пятницу, 25 января, по традиции десятибалльные пробки.

Все центральные улицы города стоят в заторах, например, Соколовая, Танкистов, 2-я и Большая Садовые, Рахова и Астраханская.

Ситуацию осложняют аварии на Рахова и Чернышевского рядом с Вольской, а также на Большой Горной около Сенного рынка.

Комментаторы в сервисах «Яндекс.Пробки» и 2ГИС рассказали, что в маршрутке, стоящей на Советской улице уместился 51 человек. Также на пересечении Вавилова и Железнодорожной встал трамвай, тем самым создав пробку.

Также очевидцы сообщают, что очень плохо ходят многие автобусы, в частности, маршрут №11. Напомним, сегодня днем, 25 января, не ходили почти все трамваи. Причиной стали неочищенные рельсы.