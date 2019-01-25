2019-01-25T17:28:14+03:00
Происшествия

В ДТП в Вольске женщина получила травмы

Водители ВАЗов не пострадали
Тимур Гадеев
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Сегодня 25 января, в Вольске, после столкновения двух автомобилей ВАЗ пострадала 30 летняя женщина.

- Утром в 08:30, на улице Горького, 25-летний водитель ВАЗ 217030 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 219010 под управлением 66-летнего мужчины, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии, единственная кто получил травмы, стала 30-летняя пассажирка ВАЗ 219010, которой после оказания медицинской помощи назначили амбулаторное лечение.

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