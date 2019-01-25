Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-25T17:13:12+03:00

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Прокуратура города проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта.

- Установлено, что в ночь с 24 на 25 января этого года занесло снегом рельсы трамваев по маршрутам №3, №9, №10 и №11. Выяснилось, что необходимой техники для расчистки путей в распоряжении местных властей нет, так как она была задействована на уборке других участков. Также, в районе кольца трамвая №9 рельсы оказались подо льдом из-за аварии на водопроводе, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В связи с итогами проверки прокуратура города внесла главе муниципального образования «Город Саратов», а также водоснабжающей организации представление.

Кроме того, начальнику ОГИБДД Саратова указано строго пресекать факты выезда автомобилей на трамвайные пути и на организацию эвакуации машин, которые мешают проезду общественного транспорта.