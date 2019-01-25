2019-01-25T17:15:51+03:00
Общество

Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы

Губернатор призвал дольщиков не отчаиваться
Александр Уриевский
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Совещание по проблемам обманутых дольщиковСовещание по проблемам обманутых дольщиковФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 25 января, на совещании в правительстве Саратовской области по решению проблем обманутых дольщиков и достройке домов выяснилось, что нет инвесторов для достройки ЖСК “Новый дом" на Чернышевского, 42 (там 68 дольщиков) и ЖСК "Рубин" на Огородной, 5-м и 6-м Динамовском проездах (260 дольщиков), а также для дома №81/8 на Чернышевского АОСтройинтерсервис” с 88 дольщиками.

Губернатор Саратовской области сказал дольщикам, что не надо отчаиваться и смотреть на тех, у кого не получается, надо брать пример, с тех кто смог найти выход.

- Будем искать инвесторов, — заверил Валерий Радаев.

Более оптимистично смотрят на ситуацию дольщики ООО “СаратовРегионСтройС”, который остановил строительство в 2018 году. Три дома — два на 2-м Совхозном проезде (ЖСК “Друзья”) и один на Ладожской будут сдаваться по отдельности, все они в высокой степени готовности. Инвесторы пока не найдены, но глава города Михаил Исаев уверен, что поиски будут не слишком долгими.

- Сейчас важна качественная работа конкурсного управляющего. Один из домов в степени готовности 95%, дома свежие все, — заметил Исаев.

Губернатор Радаев потребовал внести этот дом в список тех, которые планируются сдать в 2019 году.

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