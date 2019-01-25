В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-25T16:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовском правительстве продолжается совещание по проблемным домам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в ЖСК «Времена года», который существует лишь на бумаге на пересечении Чапаева и Зарубина, состоят 132 дольщика. Стройка не началась, потому что на участке, где должны были возвести многоэтажку, размещаются старые дома, в которых прописаны жильцы. Они не согласны уступать и продавать свое жилье на адекватных условиях, запрашивая слишком большие суммы.

Был предложен вариант решения — два дома №№12 и 14 признать в ближайшее время аварийными и предоставить жителям, это около 20 человек, другие квартиры в соответствии с нормативами. На месте домов можно построить многоэтажную двухподьездную секцию и решить вопросы для 132 дольщиков.

Всего, как было заявлено, на участке, который был отдан под ЖСК «Времена года», находится 20 частных домов. Решено пойти именно таким путем.