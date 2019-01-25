2019-01-25T16:46:29+03:00
Недвижимость

В Саратове мешающие ЖСК «Времена года» дома планируют расселить и снести

Это позволит решить проблемы 132 обманутых дольщиков
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В саратовском правительстве продолжается совещание по проблемным домам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в ЖСК «Времена года», который существует лишь на бумаге на пересечении Чапаева и Зарубина, состоят 132 дольщика. Стройка не началась, потому что на участке, где должны были возвести многоэтажку, размещаются старые дома, в которых прописаны жильцы. Они не согласны уступать и продавать свое жилье на адекватных условиях, запрашивая слишком большие суммы.

Был предложен вариант решения — два дома №№12 и 14 признать в ближайшее время аварийными и предоставить жителям, это около 20 человек, другие квартиры в соответствии с нормативами. На месте домов можно построить многоэтажную двухподьездную секцию и решить вопросы для 132 дольщиков.

Всего, как было заявлено, на участке, который был отдан под ЖСК «Времена года», находится 20 частных домов. Решено пойти именно таким путем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев приглашают на массовые катания
В Саратове осудили студента хранившего поддельные банковские билеты
В Саратове весь центр стоит в заторах
В ДТП в Вольске женщина получила травмы
Саратовская прокуратура проверила факты не выхода на маршруты общественного транспорта
Для трех долгостроев Саратова не нашлись инвесторы
В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве
В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину
Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы
Михаилу Исавеву высказали соболезнования из-за катаклизмов в Саратове
Судебные приставы Саратовской области ограничили иностранца в свободе из-за долга
В СГЮА отпраздновали Татьянин день
Панков в понедельник проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Радаев поддержал инициативу Володина о психологических тестах для госслужащих
Панков и Писной будут курировать еще один проблемный дом в Саратове
В Саратовской области прогнозируют похолодание до – 33 градусов
Саратовский сенатор Бокова предложила платную регистрацию для телефонов
В Энгельсе рецидивист украл из частного дома 4 бутылки коньяка
В Саратове бывшим блокадникам Ленинграда повысят выплаты к пенсии на 122 рубля
На улице Куприянова двое мужчин разбили стекло и вытащили регистратор
В Саратове полицейские поймали угонщика из Татищева