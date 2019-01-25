В Балашове объявлен в розыск 32-летний подозреваемый в убийстве

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-25T16:39:36+03:00

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В Балашове возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый объявлен в розыск.

- По предварительным данным , 23 декабря прошлого года, в Балашове, 29-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании. После ссоры с 32-летним знакомым между ними возникла драка, в ходе которой подозреваемый задушил Сенина, а тело спрятал на балконе. На следующий день убийца вывез труп убитого за город и спрятал под снегом, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В ходе оперативных мероприятий следователи получили достоверную информацию о месте, где был спрятан труп, а также личности совершившем убийство. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.