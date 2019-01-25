2019-01-25T16:33:01+03:00
Общество

В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину

Психически нездоровый гражданин ушел из дома в легкой одежде
Екатерина Семенова
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Старший сержант полиции Николай ЗагородниковСтарший сержант полиции Николай Загородников
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В Саратове полицейские спасли замерзающего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в полицию поступило сообщение, что на улице Лебедева-Кумача замечен слишком легко одетый мужчина. На вид он был дезориентирован.

Его заметили две прохожие, которые пришли в пункт полиции №15 и рассказали о человеке.

Старшие сержанты полиции Николай Загородников и Татьяна Фрейлова немедленно отправились искать гражданина. После того, как мужчину нашли, полицейские доставили его в теплое помещение.

Оказалось, что он сильно замерз и не совсем адекватен. Для него вызвали врачей «скорой помощи», а до их приезда полицейские укутали пострадавшего и напоили его горячим чаем.

Вскоре была установлена личность мужчины, который действительно страдал психическим заболеванием. Полицейские передали гражданина его матери, которая рассказала, что тот пропал с утра и она уже начала его розыск.

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