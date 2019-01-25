Регоператор переводит мусоровывозящие компании на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-25T16:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Регоператор обеспечил переход мусоровывозящих компаний на усиленный режим работы в связи с обильными снегопадами. Поставлена задача в предстоящие выходные вывести на маршруты максимальное количество спецтехники и усилить вывоз ТКО с заблокированных снегом контейнерных площадок. Проблемы с доступом к контейнерным площадкам наблюдаются во всех муниципальных образованиях в зоне деятельности Регоператора. По опыту предыдущих снегопадов контейнерные площадки в сельских районах будут расчищены в течение 1-2 суток. Примером согласованной работы с администрацией района является Вольск. Все адреса, к которым не может проехать мусоровывозящая техника, фиксируются и оперативно передаются в администрацию. Оперативно организуется вычистка навалов снега, и уже вторым рейсом спецтехники с контейнерной площадки вывозится мусор.

На данный момент затруднительной остается ситуация в Саратове и Балаково. В Саратове по данным на 14:00 заблокировано 193 площадки. Проблемой является не только подъездные пути к контейнерным площадкам, но и навалы снега, которые препятствуют перемещению контейнера до мусоровоза.

В Балаково таких площадок более 30. Часть мусоровывозящей техники в Балаково не вышла на маршруты из-за невозможности проезда по внутриквартальным дорогам и отсутствия доступа во дворы.

- В Саратове более 3200 контейнерных площадок. С 28 декабря на разное время было завалено снегом более 500 из них. Все они были расчищены спецбригадами мусоровывозящих компаний. Но контейнерные площадки стали настоящими свалками в основном из-за бездействия управляющих компаний. Подъезды к площадкам расчищаются муниципальными коммунальными службами, а снежные навалы около самих площадок обязаны расчищать управляющие организации, либо собственники земельных участков. Поскольку ряд площадок оставались блокированными по две недели, мусоровывозящие компании стали убирать снег самостоятельно. Чистили тракторами, бобкетами и экскаваторами. Но обязанность наших подрядчиков — вывоз ТКО, а не чистка снега. У них нет такой техники, ее надо арендовать, а такие расходы договорами не предусмотрены. Если в ближайшее время управляющие компании не очистят площадки, то ситуация станет хуже, чем в начале января. Поэтому необходимо взять по контроль каждую контейнерную площадку и обеспечить к ней доступ, — заявил директор Регоператора Саратовской области по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Весь объем образующихся отходов направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты коммунальной инфраструктуры Саратовской области.